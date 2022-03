Le fiamme distruggono un garage a Soleto e i vigili del fuoco salvano due gatti rimasti bloccati all'interno

Inferno di fuoco in un garage di Soleto dove le fiamme hanno praticamente distrutto un garage attiguo ad un'abitazione. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie unitamente a due supporti provenienti dalla sede centrale sono intervenuti in località Masseria Cavoti nel Comune di Soleto per un incendio di un garage attiguo ad una civile abitazione. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore per riuscire a domare le fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento sono stati recuperati due gatti i quali erano rimasti intrappolati nel garage. Le cause che hanno generato il rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

