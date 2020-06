«A Soleto anziani contagiati e abbandonati a loro stessi: immagini terribili»: le parole del generale Lusi, al timone dei Nas

«Ci siamo imbattuti in anziani abbandonati a loro stessi. Erano scappati, li avevano lasciati soli. E contagiati. Una cosa terribile». In una intervista al Corriere della Sera, il generale Adelmo Lusi, da tre anni al comando del reparto Tutela della Salute dei carabinieri, al quale fanno riferimento i 38 nuclei territoriali dei Nas, descrive e commenta la situazione che i militari si sono trovati davanti varcando la soglia di alcune Rsa italiane. In particolare, il generale fa riferimento ai casi di Reggio Calabria e di Soleto, nel Salento, dove ha sede la Rsa “La Fontanella” al centro di una inchiesta della magistratura e, da qualche giorno, chiusa per decisione della Regione.

La relazione choc: "Escrementi, cibo ammuffito e anziani abbandonati". Dopo 21 morti, la Regione chiude la casa di riposo

«Morte come conseguenza dell'abbandono di incapace»: nuovo filone su La Fontanella

«In moltissimi casi nelle prime settimane di pandemia - ha dichiarato Lusi -, il personale addetto all'assistenza degli ospiti non era formato, né indossava mascherine, guanti, visiere e parascarpe. Ci sono state situazioni, come a Lecce e Reggio calabria, dove ci siamo imbattuti in anziani abbandonati a loro stessi. Erano scappati, li avevano lasciati soli. E contagiati. Una cosa terribile». Una situazione, quella riscontrata a Soleto, che ha aperto uno squarcio nella coscienza di tutti i cittadini e sollevato un velo sulla gestione della Rsa, sulla quale saranno ora gli inquirenti a scrivere parole di chiarezza. Decine gli anziani ospiti della struttura e morti in seguito al contagio da coronavirus.

