Pioggia di soldi in Puglia tra Lotto e 10eLotto: vincite tra Salento e Barese

Pioggia di soldi in Puglia da Lotto e 10eLotto: nelle ultime ore il Tacco d'Italia è stato premiato con più di 200mila euro di vincite. Per quanto riguarda il Lotto, nell’ultimo concorso sono arrivate vincite per oltre 207 mila euro. La più alta è stata registrata a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove un terno secco sulla ruota di Torino ha premiato un giocatore con 90mila euro.

APPROFONDIMENTI LECCE/TARANTO SuperEnalotto, la fortuna fa tappa nel Salento: centrato un... LECCE Lotto e 10eLotto, la fortuna bacia la Puglia: 50mila euro vinti a... SUPER JACKPOT Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5...

Sempre in Puglia, da segnalare una vincita a Gioia del Colle, in provincia di Bari, dove sono stati vinti oltre 62 mila euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, a Lecce dove tre ambi e un terno sulla ruota di Genova fruttano un bottino da 55mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8 milioni di euro, per un totale di oltre 122 milioni da inizio anno.

Migliaia di euro anche dal 10eLotto

Fa festa la Puglia anche grazie al 10eLotto: nel concorso dell’8 febbraio, un fortunato giocatore di Martano, in provincia di Lecce, è riuscito a centrare un 8 Oro da 30 mila euro mentre a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, è arrivato un 6 Oro da 10 mila euro che porta il totale delle vincite a 40 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 404 milioni dall'inizio dell’anno.