Maltempo e fulmini, quattro incendi nella notte

Ultimo aggiornamento: 09:28

Quattro incendi sono scoppiati nella notte. E tutti causati dal maltempo , hanno constatato i vigili del fuoco.LEGGI ANCHE: Improvvisa ondata di maltempo sul Salento: pioggia e grandine distruggono le colture Copertino un fulmine ha prima colpito l'antenna di una casa di via Crocifisso, danneggiando anche il solaio. A Lecce è esploso un forno a micronde in una casa del centro, in via Colonnello Costadura. A Veglie, in largo San Vito, è stata danneggiata una cabina dell'Enel. Infine a Melissano ha preso fuoco una vecchia macchina parcheggiata in via Papa Giovanni XXIII.Nessun danno alle persone, solo disagi, tanta paura ed il problema di affrontare le spese per il ripristino.