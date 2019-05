Schianto nel cuore della notte: ubriaco travolge due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scene da disastro stradale nel cuore della notte a Sogliano Cavour, dove un frastuono di lamiere ha svegliato gli abitanti del paese. Tre le auto praticamente distrutte per la strada in una scena assurda che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori, in via Montegrappa, e che faceva temere il peggio.Invece l'uomo alla guida dell'auto in corsa aveva fatto tutto da solo arrivando a grande velocità e travolgendo con la sua auto le due parcheggiate. Fortunatamente nello schianto ha riportato solo la frattura del femore ma è risultato positivo all'alcol test.