L'ex sindaco indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, colpo di scena al processo:. La Procura: «Contatti con la malavita»

Concorso esterno in associazione mafiosa: con questa accusa è indagato l’ex sindaco di Sogliano Cavour, Paolo Solito. La comunicazione è arrivata direttamente in aula nel corso del processo con rito ordinario nato da un filone dell'inchiesta denominata “Contatto”, operazione che consentì di sgominare il clan Coluccia.

Blitz dei carabinieri in Comune: aperta una nuova inchiesta

Infiltrazioni mafiose al Comune? Il prefetto chiede l'accesso agli atti

Sogliano Cavour, Consiglio sciolto per infiltrazioni mafiose: terzo Comune in due anni

Nel sistema malavitoso gestito dai Coluccia sarebbe quindi rimasto invischiato anche l'ex primo cittadino del Comune sciolto per mafia. Solito questa mattina era convocato in tribunale come testimone dell'accusa insieme ad altri tre testimoni, quando il pubblico ministero della Dda Carmen Ruggiero ha comunicato ai giudici di averlo citato come testimone assistito. Solito è difeso dall'avvocato Fritz Massa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA