Smaltiva rifiuti illecitamente: denunciato. Beccate dai carabinieri altre 33 persone a spasso senza motivazione

Denunciato perché smaltiva illecitamente rifiuti in località “Grotta” in agro del comune di Nardò. L’uomo, all’interno del terreno di sua proprietà, aveva appiccato le fiamme per bruciare pneumatici completi di cerchione, sedie, bottiglie in plastica e mobilio in legno. A scoprire l’attività di smaltimento illecito di rifiuti i carabinieri in servizio di controllo sul territorio che al loro arrivo hanno trovato ancore il cumulo in combustione. L’uomo, identificato è stato denunciato non solo per smaltimento illecito di rifiuti ma anche per essersi spostato dalla propria abitazione senza giustificato motivo.



Sono invece otto le persone denunciate dai militari dell’arma della Compagnia di Gallipoli perché fuori dal proprio Comune di residenza, violando di fatto le direttive del Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del Covid-19.



La compagnia di Maglie invece ha denunciato 13 persone, anch'esse circolavano senza una valida. Altre 13 quelle denunciate per lo stesso motivo dai carabinieri della Compagnia di Tricase.