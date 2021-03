Lo chef Barbieri a Lecce per “4 Hotel”: riprese fra vie e piazze del barocco

La trasmissione di Sky “4 Hotel” approda a Lecce. E fra le vie della città barocca si “aggira” da stamattina uno degli chef più amati: Bruno Barbieri. Il format prevede il coinvolgimento di quattro titolari di strutture ricettive che offriranno allo chef e ai colleghi un soggiorno nel loro hotel, per poi ottenere un voto sull'accoglienza.

Quali alberghi saranno stati coinvolti dalla trasmissione tv e quale, alla fine, risulterà il migliore? Non resta che attendere per scoprirlo. Sperando di incrociare l'amato Bruno, star anche di Masterchef, e convincerlo a confezionare i suoi leggendari tortellini per gli avventori salentini.