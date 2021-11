I sindacati manifestano a Lecce contro gli incidenti sul lavoro: giovedì sit in “Lavorare in sicurezza è un diritto di tutti”

Dopo l’aumento vertiginoso degli incidenti mortali in provincia di Lecce, si muovono i sindacati: “Lavorare in sicurezza è un diritto di tutti” è la manifestazione unitaria che si terrà giovedì prossimo.

La campagna dei sindacati

Comincia con un sit-in unitario la campagna che Cgil, Cisl e Uil di Lecce hanno annunciato nelle scorse settimane in seguito ai gravissimi incidenti sul lavoro verificatisi in provincia di Lecce. Un primo appuntamento di sensibilizzazione della cittadinanza è in programma l’11 novembre, alle ore 9.30, in via XXV Luglio, alla presenza dei rappresentanti di tutti i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

I segretari generali delle tre confederazioni, Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto, hanno chiesto al prefetto di essere ricevuti: al rappresentante territoriale del Governo, alla luce dei dati allarmanti registrati in provincia di Lecce, chiederanno un’azione di sensibilizzazione su imprese ed enti di vigilanza, oltreché l’istituzione di un osservatorio provinciale sugli incidenti sul luogo di lavoro. La mobilitazione, avviata all’indomani dei tragici incidenti mortali sul lavoro dello scorso settembre, è proseguita con incontri tra le Confederazioni e con riunioni tra i rappresentanti di tutti i sindacati di categoria confederali, giunge dunque ad un primo snodo importante.

Dopo il sit-in, si proseguirà con altre iniziative pubbliche per formare ed informare i lavoratori e sensibilizzare la cittadinanza su un tema che riguarda tutti. In provincia di Lecce, secondo l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering (che elabora dati Inail), nei primi 9 mesi dell’anno si sono registrate 16 morti sul lavoro, alle quali vanno aggiunti i casi di incidenti mortali in itinere (ossia nel tragitto casa-lavoro). Un dato che colloca il Salento al decimo posto della classifica delle province più martoriate dalla piaga delle cosiddette “morti bianche”, se si prendono in considerazione i numeri assoluti.