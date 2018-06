Sicurezza: si parte dalla stazione con i vigili di quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili di quartiere sono arrivati. Ha preso il via questa mattina alle sette il servizio di Polizia Locale di Prossimità nel quartiere Rudiae – Ferrovia presentato la scorsa settimana a Palazzo Carafa.Nel pomeriggio il sindaco Carlo Salvemini, l'assessore Sergio Signore e il comandante Donato Zacheo hanno incontrato molti residenti e commercianti della zona, percorrendo insieme con la pattuglia le principali strade del quartiere. Un sopralluogo che è servito anche a presentare le finalità del servizio a residenti e commercianti e per raccogliere.Il nucleo operativo è composto da 10 agenti - 7 uomini e 3 donne - e svolgerà il servizio in pattuglia e a piedi dalle 7.30 alle 21. Le pattuglie avranno come punto base il piazzale della Stazione e percorreranno a piedi, in coppia, un’ampia area del quartiere all’interno di un perimetro che comprenderà via Giuseppe Petraglione, via Diaz, Piazza Dante, via Duca degli Abruzzi, troppo spesso sede di risse, spaccio e piccola criminalità.Da Piazzale della Ferrovia a Piazza Dante, passando per Via Don Bosco, Via De Jacobis, Via Diaz, Via Martiri D'Otranto gli agenti di prossimità hanno ricevuto un'accoglienza positiva e fiduciosa da parte di residenti e commercianti, trasmessa a sindaco e comandante che hanno garantito un'azione sinergica dei vari settori comunali interessati alla risoluzione delle problematiche che emergeranno dall'attività di pattugliamento.