Sicurezza sul lavoro, questa sconosciuta: operaio sospeso nel vuoto e senza protezioni

Quante vittime sul lavoro dovremo piangere ancora? Quante volte scrivere di sicurezza sui cantieri, denunciare la mancata osservanze delle regole e gli scarsi controlli? C'è da chiederselo, visto che - a fare un giro per la città e per i suoi cantieri - di caschi, tute e funi di protezione se ne incrociano poche.Lo scatto che condividiamo è di questa mattina, in una strada del quartiere Leuca, a Lecce : la foto parla da sé. Un operaio impegnato su un'autogru, senza casco, senza fune, senza tuta.La sua vita affidata alla fortuna, alla speranza che abbia riposato a sufficienza per non distrarsi e mettere un piedi in fallo. E' sufficiente? Noi crediamo di no.