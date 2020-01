Distrutto dalle fiamme il bar del lido del fratello dell'ex assessore

Un incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 11.30 ha distrutto a Frigole il bar dello stabilimento balneare Istmo Beach, gestito da Roberto Martini fratello dell'ex assessore comunale Severo.



Le fiamme hanno avvolto la struttura consentendo ai vigili del fuoco solo di preservare in parte la pensilina.



Sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti della Questura di Lecce, anche perché si tratta certamente di un incendio appiccato dalla mano dell'uomo: la struttura non è collegata alla rete elettrica.



Le indagini ora dovranno stabilire se si sia trattato di un gesto volontario oppure la conseguenza del lancio di qualche mozzicone di sigaretta come dei botti fatti scoppiare in queste prime ore del nuovo anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA