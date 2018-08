Si schianta in auto contro un ulivo: una 20enne in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un albero d'ulivo: un impatto così violento da ridurla in gravissime condizioni.È finita in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce una 20enne di Uggiano che ieri, durante la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Grecìa salentina, era uscita di casa probabilmente per andare al lavoro. Viaggiava, a bordo della sua Fiat 600, lungo la provinciale che collega Maglie a Melendugno, quando ha perso il controllo del mezzo. Probabilmente ha cercato anche di frenare, ma l'asfalto bagnato l'ha tradita: si è andata a schiantare prima contro un muretto a secco, distruggendone circa sette metri, e poi anche contro il tronco nodoso di un albero d'ulivo che era ai margini della carreggiata.Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle 15 lungo all'altezza del cimitero di Carpignano salentino, in zona Fondo Calcare. La condizioni di R.L.R. sono apparse subito molto gravi: aveva perso conoscenza e perdeva sangue dalla testa. Sono stati gli automobilisti di passaggio a fermarsi per prestare i primi soccorsi e a chiamare i vigili del fuoco e il 118. Quando i pompieri sono giunti sul posto hanno provveduto a estrarla dalle lamiere. La donna è stata immediatamente caricata su un'ambulanza che, a sirene spiegate, ha iniziato la sua corsa verso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui la 20enne è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico, necessario per ridurre il forte trauma cranico che ha rimediato a seguito dell'impatto.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Maglie, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'arteria e ad effettuare i rilievi che serviranno poi a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.Come da prassi, in ospedale sono stati effettuati i prelievi del sangue, dai quali è risultato che la donna aveva assunto droga. Per questo, le è stato contestato il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti: è stata denunciata e le è stata ritirata la patente.La 20enne si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione al Fazzi, le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.V.Bla.