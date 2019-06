Si ribalta con l'auto in pieno centro: grave un automobilista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è ribaltato mentre percorreva la centralissima via 95esimo reggimento fanteria, a Lecce. E il conducente dello scooter che ha travolto è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e una moto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili urbani di Lecce e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per bloccare la strada alla circolazione veicolare.