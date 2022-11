Si introduce in casa dell'anziana e le ruba il portafoglio: caccia al bandito solitario

Rapina ai danni di un’anziana, sorpresa in casa l’altra sera a Morciano di Leuca, da un uomo col volto travisato da passamontagna. Un’azione rapida e violenta, che ha finito per far cadere per terra la donna, terrorizzata e costretta a veder svanire nel nulla il rapinatore con il suo portafoglio.

La rapina lunedì sera





La rapina è avvenuta intorno alle 18 di lunedì. La signora 84enne, che abita da sola in una casa al piano terra nel centro storico del paese, mentre era intenta a guardare la tv, è stata improvvisamente raggiunta in cucina da un individuo vestito di nero e con il volto travisato da passamontagna. L’uomo, che forse conosceva le abitudini della donna o da tempo ne stava studiando i movimenti, si era introdotto nell’abitazione dalla porta di ingresso lasciata aperta dalla stessa proprietaria come da consuetudine. Lo spavento per la donna è stato forte. Il malvivente dopo aver strattonato la vittima fino a farla cadere per terra ha sottratto il portafoglio custodito all'interno di una borsa per poi darsi alla fuga.

La donna è stata portata in ospedale per accrtamenti, ma sta bene. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri di Tricase.