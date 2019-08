Si insedia il Consiglio comunale: Mignone presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima seduta di Consiglio comunale a oltre due mesi dal voto. Il sindaco Carlo Salvemini ha proposto Carlo Mignone, ex assessore all'Ambiente, per la presidenza dell'Assemblea, nonostante la sua nomina sia stata criticata, nei giorni scorsi, anche dai partiti della maggioranza, su tutti Pd e Lecce Città Pubblica, che rivendicava il posto per Pierpaolo Patti, oggi capogruppo.Il centrodestra, per voce del suo rappresentante ed ex candidato sindaco, Saverio Congedo, si è astenuto. In aula si è votato due volte: al secondo scrutinio Mignone è stato eletto presidente con 22 voti favorevoli e 10 schede bianche.Vice presidente vicario sarà Lidia Faggiano, vicepresidente Andrea Guido, della minoranza. Entrambi i nomi sono stati proposti dal sindaco Salvemini.