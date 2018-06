Si incatena in caserma: «Ridatemi l'auto o la incendio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione questa mattina nella caserma di Martano, dove un 68enne del posto, Alfredo de Mitri, era stato convocato per la notifica da parte dei carabinieri di un sequestro della vettura intestata al figlio, nell’ambito di un procedimento penale per truffa.L’uomo, invitato a ritirare gli oggetti personali contenuti in auto, ma con una mossa repentina ha però pensato bene di incatenarsi al volante dell’auto, pretendendo la revoca del provvedimento o la restituzione di altra autovettura da lui data in permuta per l’acquisto di quella in sequestro. Il 68enne minacciava inoltre di incendiare il mezzo con liquido infiammabile contenuto in una tanica che aveva portato con sé in caserma.I militari, dopo avergli sottratto il liquido, hanno dovuto lavorare per due ore perchè l'uomo si convincesse a smettere la sua protesta, anche grazie al coinvolgimento dei figli e di un avvocato e dopo poco, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.Si rendeva necessaria l’immobilizzazione del soggetto, col successivo taglio della catena da parte dei pompieri. L’uomo rifiutava il trasferimento in ospedale per accertare il suo stato di salute e veniva sottoposto a preliminari accertamenti sanitari sul posto, per poi essere arrestato e accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto ai domiciliari.