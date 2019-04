Si getta dal balcone: donna viva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è gettata dal balcone e, ora, lotta fra la vita e la morte. Una donna di 59 anni di Guagnano è stata soccorsa ieri sera dai sanitari del 118, accorsi in suo aiuto dopo il tentato suicidio.La donna è stata subito trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Non si conoscono al momento le ragioni alla base del gesto.