Si ferma, scende e l'auto prende fuoco: salvo per miracolo

Guasto nella parte anteriore e auto incendiata. È accaduto questa mattina intorno alle ore 8.15 in via Giolitti ( nella vicinanze della nuova chiesa di Sant'Antonio) a Tricase.Un uomo del posto C.L. di 69 anni, mentre era alla guida della sua Fiat Punto si è accorto che qualcosa non funzionava. Sceso dall'auto, aperto il cofano si è subito reso conto della gravità del guasto.Infatti dopo pochi secondi l'auto si è incendiata. Per fortuna nessun ferito. Sul posto il vigili del fuoco di Tricase che hanno spento le fiamme. Dell'auto rimane ben poco.