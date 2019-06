Sì al concerto del Volo in piazza Duomo: i tre tenori live a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Volo canterà in piazza Sant’Oronzo. Al di là dei riti scaramantici, perché non è detta ancora l’ultima parola, il trio di giovani tenori - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - l’ha spuntata, non senza prescrizioni e modifiche alla proposta originale: ma il 28 luglio saranno a Lecce. Ieri mattina è tornata a riunirsi la commissione per l’Ordine e la Sicurezza nel vescovado di Piazza Duomo dove si è riuscito a trovare un accordo per far cantare i giovani artisti che da anni avevano espresso il desiderio di fare un concerto a Lecce e proprio in Piazza Duomo. «È venuto fuori il desiderio di tutti - ha commentato Carlo De Nitto, legale della società che si sta occupando dell’organizzazione del concerto - di rispettare le norme» andando incontro alle esigenze, prima di tutto, di sicurezza.Così ieri mattina la società si è presentata con un progetto preliminare in mano «approvato» dice De Nitto al quale saranno comunque apportate delle modifiche per «rispettare delle prescrizioni». Prima di tutto la riduzione del numero di spettatori che si ferma «a 1800 contro i 2400 che avevamo proposto. Le sedie saranno tutte limitate da un cordone e il palco sarà spostato subito a sinistra entrando in piazza Duomo», quasi con le spalle al Campanile. «Abbiamo tolto anche 280 posti con delle sedie in diagonale verso l’episcopio - spiega l’avvocato De Nitto - Ed è stato ottenuto anche il parere positivo per la chiusura delle strade. In realtà - spiega il legale - le strade “chiuse” saranno solo un tratto di via Palmieri, uscendo da piazza Duomo a destra fino all’angolo di via Petronelli e un tratto di via Palmieri fino alla Farmacia Greco». E c’è anche un accordo siglato con il parroco: «Alle 19 faremo accedere in piazza Duomo i fedeli che devono partecipare alla messa che usciranno poi da vico dei Sotterranei».A presidiare la zona ci saranno circa 40 steward, due le ambulanze previste (una all’interno di piazza Duomo e una su via Palmieri) e tre saranno invece le uscite di sicurezza garantite. «Una sarà quella del seminario - spiega De Nitto - creando un corridoio che da piazza Duomo porta in via Venere; l’altra sarà quella Cattedrale con l’uscita su vico dei Sotterranei e poi c’è quella dei propilei dalla quale possono passare circa 1400 persone». Insomma il concerto del Volo sarà una vera e propria eccezione perché il lavoro fatto in questi giorni servirà, come detto, a stilare delle “regole” valide poi per tutti coloro che vorranno organizzare un evento in piazza Duomo. «È stato uno sforzo univoco - ha detto De Nitto - e per il Volo è stata un’eccezione, ma questo layout potrà essere utilizzato da tutti con un tetto massimo però di mille spettatori».A tenere molto al concerto del trio anche il vescovo Michele Seccia. C’è infatti anche un elemento personale a legare l’arcivescovo di Lecce ai tenori del Volo, ed in particolare a Gianluca Ginoble, l’abruzzese del gruppo. Monsignor Seccia è stato a lungo vescovo della diocesi di Teramo-Atri, e nel 2009 ha conosciuto il “bello” dei tre tenorini mentre si preparava a ricevere il sacramento della Cresima nella parrocchia di Sant’Antimo a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, cosa poi regolarmente avvenuta nel giorno convenuto. Dunque il “Musica Tour” che sta portando in giro per l’Italia (e nel mondo a Malta e in America Latina) il Volo, farà tappa anche a Lecce. Da 80 a 100 euro il costo dei biglietti per sentir cantare Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che saranno anche protagonisti di un corto realizzato dalla rete televisiva americana Pbs infatti effettuerà delle riprese dello spettacolo dei tre artisti due giorni prima del debutto, in occasione di un evento privato, per farne un importante live-show d’oltreoceano per i prossimi mesi. Intanto, la società che organizza il concerto dovrà «effettuare uno studio di impatto acustico sulla pietra leccese come richiesto dalla Sovrintendenza - ha detto De Nitto - e faremo anche questo».