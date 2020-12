Shopping, invasione in centro a Lecce: sensi unici pedonali anticipati

Troppa gente a spasso e i sensi unici pedonali scattano in anticipo: percorsi obbligati dalle 16 e controlli mirati sui tratti più caldi a rischio assembramenti. Gli appelli alla responsabilità fatti dal sindaco Carlo Salvemini non sono bastati. E così ieri sono stati inaugurati i sensi unici di circolazione pedonale sull'asse che va da piazza Mazzini a piazza Sant'Oronzo e dall'Ovale a Porta Rudiae. Il provvedimento è entrato in vigore un'ora prima del previsto: la viabilità è stata modificata a partire dalle 16 (e non alle 17 come previsto in un primo momento).

Le misure restrittive annunciate per disincentivare le uscite, infatti, non hanno spento la voglia dei salentini di uscire per dedicarsi agli acquisti o semplicemente per fare una passeggiata. Una voglia che, però, è venuta a troppi. E così ieri pomeriggio sono ricomparse le transenne gialle per regolare il traffico dei pedoni e liberare alcuni tratti del centro dove solitamente si concentra il flusso di persone. A dirigere le operazioni sono stati i vigili della Polizia locale e i volontari della Protezione civile impegnati anche a informare i cittadini sulle nuove regole, indirizzandoli verso percorsi più sicuri.

A essere monitorato con attenzione è stato il tratto di via Trinchese all'incrocio con via Cavallotti. All'altezza del negozio Zara chi era diretto all'Ovale è stato indirizzato a destra verso via Costa o a sinistra per aggirare il teatro e arrivare in piazza passando su via Fazzi. Stesso copione anche lungo corso Vittorio Emanuele II all'altezza di piazza Duomo. Anche qui gli agenti hanno posizionato alcune transenne. Sorvegliate speciali anche le piazze esposte al rischio assembramento come piazza Mazzini, piazzetta Santa Chiara e piazzetta Castromediano dove si sono concentrati numerosi gruppi di giovani ma non ci sono stati particolari disagi.

Un pomeriggio ricco quindi dal punto di vista delle presenze, a differenza del mattino dove, invece, non si sono registrati numeri alti e i sensi unici pedonali non sono stati attivati. E oggi scatta il test domenicale. Le indicazioni sono sempre le stesse: nell'ipotesi in cui dovessero crearsi mischie pericolose si procederà con il senso unico pedonale da piazza Mazzini lungo via Trinchese e fino a viale Cavallotti; da piazza Sant'Oronzo lungo via Trinchese e fino a viale Cavallotti; da piazza Sant'Oronzo lungo Corso Vittorio Emanuele fino a Via Palmieri e da Porta Rudiae lungo via Libertini fino a via Palmieri. Le fasce orarie monitorate sono dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21: gli orari, però non sono rigidi e potrebbero subire modifiche. «Invito i cittadini a uscire solo per necessità afferma l'assessore alla Polizia locale Sergio Signore -. Uscire per gli acquisti va bene ma evitiamo le passeggiate. Serve responsabilità».

Ultimo aggiornamento: 09:37

