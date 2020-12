Lecce, shopping ancora fuori controllo: vigili anche nei negozi

Dopo le prove generali di sabato, ieri la città ha affrontato il primo vero grande pienone del centro, preso letteralmente d'assalto per lo shopping di Natale anche da tanti, tantissimi acquirenti arrivati dalla provincia. Nonostante le raccomandazioni del sindaco Carlo Salvemini a evitare le uscite non indispensabili, ieri da corso Vittorio Emanuele fino a piazza Mazzini una fiumana di gente si è riversata per strada: chi per un aperitivo prima della chiusura dei bar delle 18, chi per guardare le vetrine e tanti anche per acquistare i regali da mettere sotto l'albero. Con la conseguente difficoltà di gestire i flussi di pedoni, nonostante la previsione dei sensi unici.

Così come avvenuto anche sabato, attorno alle 16 (con un'ora di anticipo rispetto al previsto) sono stati attivati i sensi unici pedonali previsti per ridurre al minimo gli assembramenti: transenne presidiate da vigili urbani e volontari della protezione civile per aiutare i cittadini a scegliere il percorso giusto. Da piazza Sant'Oronzo si procedeva sul corso, ma solo fino a via Palmieri, dove è stato necessario cambiare percorso per non incrociare il flusso in arrivo dalla direzione di marcia opposta. Da piazza Mazzini si procedeva lungo via Trinchese, ma solo fino a viale Cavallotti. Da piazza Sant'Oronzo, sempre lungo via Trinchese, fino a via Cavallotti: qui poi l'obbligo di fare una deviazione e scegliere una delle strade parallele.

E proprio qui, come conferma l'assessore alla Polizia Locale Sergio Signore, si sono registrate le maggiori difficoltà a gestire i flussi: «Con l'aiuto degli agenti della Municipale e della Protezione civile - spiega - abbiamo sospeso, così come avvenuto anche sabato, il funzionamento del semaforo e regolato con gli agenti sia i flussi pedonali che quelli delle auto lungo il viale. È stato complicato, ma ce l'abbiamo fatta». Lo shopping è andato alla grande, come dimostrano le lunghe file di aspiranti clienti che si sono formate davanti ad alcuni negozi: Coin, Zara, Tezenis, per citarne alcuni. Ma anche davanti al McDonald's per un panino da asporto. E all'interno di molti negozi si sono presentati anche gli agenti della Questura per controllare, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, sia il corretto uso delle mascherine, che il rispetto delle norme sul distanziamento e sul numero massimo di clienti ammessi all'interno del negozio sulla base dei metri quadrati a disposizione. Sorvegliate speciali anche le piazzette della movida, dove si sono radunati tanti giovani senza però che si registrassero particolari disagi.

Sul fronte del traffico, durante gli orari di punta del pomeriggio, i viali si sono intasati a tratti con lunghe code, mentre tra piazza Mazzini e le stradine limitrofe si è scatenata la caccia al parcheggio, con attese anche di diverse decine di minuti prima di trovare un posteggio.

Ultimo aggiornamento: 12:42

