«Nuovi sgravi e SuperBonus? Ossigeno per le imprese, ma vanno semplificate le procedure»: la parola alle associazioni di categoria

Superbonus 110%, un'occasione formidabile rischia di incagliarsi nella burocrazia. A dirlo è chi, ogni giorno, occupa la trincea nel campo dell'edilizia. In prima linea, sul fronte salentino, c'è Ance Lecce, l'associazione dei costruttori. «Sta emergendo una eccessiva complessità delle procedure per il Superbonus al 110%. C'è un potenziale mercato infinito, bloccato da numerosi freni» dice il presidente Giampiero Rizzo. Primo fra tutti il nodo dell'abusivismo. «È difficile trovare un immobile pienamente legittimo sotto il profilo della conformità urbanistica, che è requisito imprescindibile. E poi ci sono difficoltà anche per i condomini, sulla carta i principali destinatari del superbonus. Alcune pratiche - afferma Rizzo - sono impantanate perché, nel corso di una pandemia, è difficile far svolgere l'assemblea condominiale».



Andando avanti nel labirinto delle procedure, «ci sono una serie di vincoli stringenti come il salto di due classi energetiche che rischia di escludere gli immobili più recenti, la corrispondenza dei materiali ai requisiti previsti dalla legge, la necessità di tecnici con determinate competenze». Per questo l'appello al legislatore è quello di «allungare i termini di una misura che ha un grandissimo pregio, quello di far atterrare risorse in maniera capillare sui territori. Ma se si vuole centrare l'obiettivo, il superbonus deve essere reso più accessibile». Intanto, tra gli interventi al momento più gettonati rientrano il cappotto termico, cioè la coibentazione, e la sostituzione di caldaie e infissi. «Non mancano però gli impianti fotovoltaici con batteria da accumulo e colonnina di ricarica soprattutto per i condomini che sono riusciti ad avviare i lavori. Un aspetto importante che va proprio nella direzione della transizione ecologica: dall'abbandono del carbone al graduale allontanamento del metano fino all'incremento delle rinnovabili» evidenzia Rizzo.



Il superbonus, dunque, è un treno da non perdere per riqualificare il patrimonio immobiliare degli italiani, con un occhio particolare per l'efficientamento energetico, e rimettere il moto l'economia e il lavoro soprattutto in un settore in affanno come l'edilizia. Tra le regioni d'Italia, secondo i dati del monitoraggio Enea-Mise, la Puglia è quarta per numero di interventi: 354 opere di riqualificazione energetica e antisismica avviati per un valore totale di progetto di 28,847 milioni di euro. E in un anno si prevedono lavori per oltre 200 milioni e tremila addetti occupati. Numeri che potrebbero essere ancora più incoraggianti.



Luigi Marullo è il presidente di Aceas, l'Associazione costruttori edili e affini del Salento della Confartigianato Imprese Lecce: «Abbiamo un pool di tecnici - spiega - che cura la parte tecnica e amministrativa sia per i privati che per le imprese. La procedura non è semplice, ma stiamo ovviando così e la misura sta cominciando a funzionare. Già 30 interventi in provincia saranno cantierizzati a giorni. Confartigianato ha fatto un accordo con InnovatecPower come general contractor che, sostituendosi di fatto alla committenza, si accollerà tutte le complessità del meccanismo. Ciò garantisce alle imprese di essere pagate di pari passo con l'avanzamento dei lavori. Andrebbe magari semplificato, ma il superbonus è ossigeno puro per tutta la filiera, per le imprese edili e anche artigiane, dopo 15 anni di profonda crisi».



Tra i tecnici coinvolti figurano ingegneri, architetti e commercialisti, chiamati a dare il visto di conformità. «Ci sono requisiti molto rigidi e le asseverazioni comportano responsabilità di non poco conto per i professionisti. Secondo la mia esperienza, il superbonus - dice il commercialista Alessandro Dimitri - è potenzialmente formidabile, ma poco appetibile. Per esempio, anche un piccolo abuso relativo all'immobile esclude dall'agevolazione. Sono invece più utilizzate le altre detrazioni che sono a maglie più larghe come quelle, al 50%, sulle ristrutturazioni o al 90% per le facciate».