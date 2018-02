Blitz all'alba, sgominata banda di ladri che depredava case e negozi. Otto arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Casarano stanno eseguendo dall’alba 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti: una banda di ladri che agiva tra Ugento, Racale e Taviano, depredando case estive ed esercizi commerciali. Arrestate 8 persone per “associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione ed estorsione”.L’Operazione denominata “Ali’ Babà” è stata avviata dai militari della compagnia di Casarano a seguito di numerosi episodi di furti in abitazioni ed in esercizi commerciali verificatisi nei comuni leccesi di Taviano, Racale e Ugento. Supportati da attività tecniche e da perquisizioni, i carabinieri hanno riscontrato sia l’esistenza dell’attività illecita posta in essere dal sodalizio criminale che recuperato gran parte della refurtiva, sequestrata o restituita nel tempo ai legittimi proprietari.Stando ai primi riscontri, gli appartenenti alla banda rubavano di tutto, con l’intento di rivendere il maltolto sul mercato o di restituirlo con modalità estorsive attuate con la tecnica del cd. “cavallo di ritorno”. Le persone coinvolte agivano in alcuni casi mettendo a segno i loro colpi anche su commissione. Coinvolti ulteriori 9 soggetti, indagati in stato di libertà per i medesimi reati.L’attività odierna si sta svolgendo con l’ausilio delle unità cinofile per la ricerca di armi e droga e sotto la supervisione aerea di un elicottero dei Carabinieri del 6° Elinucleo di Bari.