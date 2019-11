Sgm, sosta a pagamento. Da oggi ci sono cinque app a disposizione

Da oggi sarà possibile pagare la sosta non solo con l’applicazione easypark ma anche con le app di PayByPhone, Telepass Pay, ParkAppy, myCicero e DropTicket. Sgm, azienda che che si occupa di trasporto e sosta a Lecce, ha avviato un percorso di liberalizzazione del mercato delle applicazioni per il pagamento della sosta utilizzando lo smartphone.

La novita: usufruire del servizio e pagare alla fine. Quindi pagando la sosta effettiva e consumata.

Il pagamento avverrà tramite carta di credito o carta prepagata, basta scaricare l’app che si è scelto di utilizzare registrarsi e utilizzare il servizio. Come si evita la multa? Gli ausiliari del traffico e i vigili grazie ad un dispositivo smartphone potranno controllare , inquadrando la targa dell'auto, se l'utente sta pagando la sosta e con quale app.

A breve poi i residenti che possono usufruire del permesso gratuito della sosta non dovranno più recarsi allo sportello per ritirare l'abbonamento, ma tutto si potrà fare on line. © RIPRODUZIONE RISERVATA