Sgm, paletti, traffico e servizi, l'assessore ai Trasporti si presenta: «Il mio centro storico libero dalle auto»

«Ho parcheggiato in via Duca degli Abruzzi e sono venuto a piedi». L'orizzonte prossimo della mobilità leccese è nei saluti che Marco De Matteis pronuncia, pochi minuti dopo le 18 di un pomeriggio d'estate, per cominciare questa intervista. A lui, 41 anni, tre figli e una esperienza da consigliere alle spalle, il sindaco Carlo Salvemini ha affidato la delega alla Mobilità urbana sostenibile. E per la prima volta, ad amministrare questa materia così delicata in una città carente di servizi e refrattaria ai cambiamenti improvvisi, è un commerciante: De Matteis, infatti, è titolare di un locale in piazzetta Santa Chiara e, per anni, è stato anche il presidente della Fipe-Confcommercio, cioè dell'associazione che riunisce tutte le attività della movida e del commercio. «La mia nomina? Un segnale dice . I tempi sono cambiati. Vorrei che commercianti e residenti non fossero rappresentati più come la categoria che si lamenta, ma come quella che propone e si assume responsabilità».«Penso che un residente che ha quattro auto e un solo posto possa avere due pass al massimo, uno per accedere al centro storico e uno per parcheggiare fuori dal centro. E aggiungo che un servizio di carico e scarico effettivo non ha bisogno di un pass ad hoc, ma di una fascia oraria precisa: ciò eviterebbe l'uso improprio di molti permessi, anche perché i controlli non sono semplici. Rispetteremo il mandato elettorale: regolamentare il centro».«Sarà un centro storico moderno, nel quale non entreranno più i camion di sette metri a scaricare e distruggere il basolato, ma ci saranno bici-cargo e mezzi sostenibili, non inquinanti. Un quartiere nel quale i pass corrisponderanno effettivamente alla capienza di auto che il centro può permettersi e nel quale si potranno scattare delle foto ricordo senza riprendere anche le auto in sosta».«Gli stalli presenti nel centro storico sono circa 1.000, anche andando a recuperarne dove creerebbero problemi alla viabilità. I pass autorizzati per la sosta sono il triplo. Dunque il problema non sono i paletti. Anzi, i paletti servono a proteggere monumenti e palazzi e a tutela delle categorie sensibili - pedoni e disabili - che si trovano spesso costretti a camminare al centro della strada perché sui lati ci sono le auto in sosta».«Cominceremo con via Principe di Savoia, che porta in centro da Porta Napoli, per consentire il transito dei pedoni. E poi passeremo ad alcune piccole piazzette dove i residenti e gli operatori commerciali, per creare spazi fruibili, hanno sistemato fioriere di ogni tipo. Con i paletti pensiamo di riportare il decoro».«Le esigenze della nostra categoria non sono lontane da quelle dei residenti. Entrambi chiediamo che il centro sia raggiungibile con facilità, che vi siano trasporti efficienti e più aree di sosta. Chiedo ai commercianti di avere fiducia, di avere un confronto costante con me: non tutte le proposte saranno accoglibili, ma con il confronto si troveranno soluzioni condivise».«La riorganizzazione dei parcheggi dell'ospedale nuovo, anche lungo la strada che dal Fazzi porta al poligono, grazie alla quale verrà garantito un 30% di strisce bianche in più rispetto a quelle blu. Poi il bike sharing e la sistemazione dell'incrocio conosciuto come del bar Rosso e nero: qui opereremo delle modifiche alla viabilità senza realizzare una rotatoria vera e propria».«La scadenza del dicembre 2020 ci impone di metterci al lavoro. E a prescindere dalla governance che verrà, dovremo capire quali servizi Sgm ci dovrà garantire».«Valuteremo se tanto il trasporto che la sosta debbano restare in capo alla stessa società oppure no. O, ancora, se la manutenzione della segnaletica possa essere assegnata con bando, anche per ridurre i costi e avere una gestione che sia più al passo con i tempi e con il mercato».«Non è una decisione da prendere dall'oggi al domani. Servirà un periodo di rodaggio. Si dà per scontato che con l'apertura di Ex Enel tutti si fiondino là, ma lo scorso Natale abbiamo notato che i parcheggi vicini al centro c'erano, erano tanti, eppure in alcuni casi non sono stati utilizzati. Aspettiamo e soppesiamo le scelte. Senza precluderci alcuna possibilità».«Provvederemo a riorganizzare il servizio, che funzionerà come una metropolitana, con materiale informativo nuovo e interscambi frequenti. Oggi il sistema prevede giri lunghi, si impiegano 70 minuti per andare dallo stadio all'ospedale, passando per stradine e strettoie che possono essere evitate. Avremo invece più corse e tempi di percorrenza certi e molto più rapidi».«No, sono intraprendente e desideroso di darmi da fare. Ho la fiducia del primo cittadino e del suo vice, mi sento motivato».«Poi mi racconti, ora vado di fretta. Sa com'è, abbiamo tre figli...».