Sgarbi demolisce la fontana: «Bruttissima, un crimine puro»

«È la fontana più brutta della storia, un crimine puro»: l'impietosa definizione è del critico d'arte Vittorio Sgarbi, mentre mangia un gelato sulla soglia della Caffetteria del Centro e osserva la fontana monumentale di Melissano realizzata agli inizi degli anni Duemila dall'amministrazione comunale guidata all'epoca dall'ex sindaco Roberto Falconieri.Insieme a lui, a compiere una sorta di blitz nel primo pomeriggio di ieri, Marcello Seclì, presidente della sezione Sud Salento di Italia Nostra che poche settimane fa aveva denunciato il degrado in cui versava la struttura. «Un paese così ordinato - aggiunge Sgarbi, nel Salento per presentare un suo libro e che già alcuni anni fa aveva stroncato la costruzione - non meriterebbe questa cosa nata da una mente perversa. Non si capisce neppure a cosa è dedicata o ispirata. È un crimine puro, oltretutto accanto alla chiesa».Seclì, dal canto suo, sottolinea di aver proposto all'ente «che la fontana venisse ingabbiata anche per dare un segnale che è una cosa che non si può vedere. Poi quando si troveranno le risorse per abbatterla o trovare un'azienda che intenda farlo gratis, sarebbe un'operazione anche didattica. Purtroppo, la comunità si è abituata e la accetta come un dato di fatto. Fino a 20 giorni fa era sporca di escrementi».Risponde ad Italia Nostra l'assessore comunale alla Cultura e Lavori pubblici Stefano Cortese: «Per un Comune in dissesto finanziario e che ingegnandosi riesce a garantire il minimo indispensabile non è certamente la priorità la questione fontana monumentale, ma in ogni caso durante questa amministrazione è stato apposto il vincolo alla chiesa madre grazie all'input della parrocchia nel 2017, nonché intrapresi una serie colloqui con il referente d'area della Soprintendenza». Cortese spiega che con il nuovo referente Vincenzo Corrado «è già in cantiere un sopralluogo al fine di organizzare un futuro incontro con tecnici e la cittadinanza, intraprendendo un percorso partecipativo che coinvolgerà l'intera comunità».A.Pal.