Sfruttamento della prostituzione, espulso cittadino albanese

Accompagnato al porto di Brindisi ed espulso, eradicandolo dal territorio leccese, un cittadino albanese, ritenuto molto pericoloso per i precedenti penali a proprio carico, tra i quali reati pluriaggravati dellosfruttamento della prostituzione, estorsione, calunnia e furto aggravato,commessi in concorso con un connazionale, anch’esso pluripregiudicato econdannato anche per violenza sessuale.Un'altra attività amministrativa è in corso da parte dei poliziotti della Divisione Immigrazione che nella giornata di ieri, a seguito di mirati controlli sul territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Galatina, hanno accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi un cittadino di presuntanazionalità sudanese, irregolare sul territorio nazionale e con a proprio carico reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto di armi edoggetti atti ad offendere, lesioni personali, interruzione di pubblico servizio.