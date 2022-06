Dalla malattia oncologica alla passerella, le ex pazienti diventano modelle

Dalla lotta contro la malattia del secolo alle passerelle, come modelle per un giorno. Sono ragazze, donne splendide che hanno combattuto come leonesse e che venerdì sera hanno sfilato in passerella, con abiti e trucco nato apposta per loro, all'aeroporto militare di Galatina nel corso di una manifestazione di beneficienza. Dopo due anni di blocco forzato dovuto alla pandemia, è infatti tornato il tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione leccese “Cuore e mani aperte” OdV. La serata di moda, musica e spettacolo è intitolata “Io M’Arzo e l’Otto ogni giorno – edizione 2022”, un evento nato in sordina nel 2017, in occasione della festa della donna, quale momento di riflessione sulle conseguenze psicologiche e sociali causate dalle terapie oncologiche/radioterapiche nelle pazienti e per rimarcare che le donne, in particolare quante vivono un delicato percorso di salute, meriterebbero di essere festeggiate ogni giorno, come dalla denominazione stessa della serata. E così, abiti splendidi. Trucco professionale e acconciature per sentirsi ancora più perfette.

L’evento nacque nell’ambito delle attività dello Spazio Benessere “A Sua immagine” allestito dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV presso il Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, allo scopo di garantire trattamenti estetici e di well being gratuiti a donne e uomini in terapia oncologica. I protagonisti della serata sono stati Spazio Benessere, uomini e donne, che hanno sfilato con abiti realizzati delle firme internazionali “Icon Demin” e “Actualee” messi a disposizione da “Gianfrate Showroom” di Locorotondo, nonché con degli abiti appositamente creati dagli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi.

A condurre la serata la giornalista Pamela Spinelli, che, sotto la direzione artistica di Massimo Orsini, ha introdotto sul palco il musicista Raffaele Casarano, già direttore artistico e ideatore del “Locomotive Jazz Festival” e il cantante Ciky Forchetti che, accompagnato dalla sua band, duetterà anche con alcune utenti dello Spazio benessere.

Guest star della serata Albano Carrisi. I professionisti che hanno parteciperanno all’evento (truccatori, parrucchieri, fotografi e stilisti) hanno prestato le loro competenze in maniera gratuita: sono Pikada Parrucchieri di Davide e Pino Calò , Skalinci Hair Stylist ladies and gentleman, Le Dame di Giuliana, Pam Make Up artist ,Simona Conte, Noemi Vetrugno, Luca Nocco,Simona Nicolì, Vanessa Montinaro, Elisabetta Paiano, Katia Ruberti. Foto dell'evento a cura di Leonardo Losito (Scatto) Mattia Costantini Maira Dragone Luciano de Marianis.