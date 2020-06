Mozione di sfiducia: cade il sindaco di Veglie. Diatribe politico-amministrative con l'ex maggioranza. Si vota in autunno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decade per sfiducia il sindaco di Veglie Claudio Paladini. Un atto politico forte che decreta per la prima volta nella storia del paese la fine anticipata di un mandato amministrativo tramite sfiducia del consiglio comunale. Il primo cittadino del comune nord Salentino, in scadenza di mandato, è stato sfiduciato questa mattina in pubblica assise con un forte atto politico firmato da 10 consiglieri comunali di cui 4 ex appartenenti alla compagine di maggioranza che 5 anni addietro si aggiudicò la tornata amministrativa. Alla base della sfiducia incomprensioni politico-amministrative insanabili. Quasi sicuramente i vegliesi potrebbero essere chiamati alle urne nel prossimo election day d'autunno.