La sezione Aia di Lecce sarà intitolata a Daniele De Santis: arriva anche il presidente Trentalange

La sezione Aia di Lecce sarà intitolata a Daniele De Santis, ucciso in maniera brutale nel settembre di due anni fa con la sua compagna, Eleonora. La cerimonia di intitolazione della sezione Aia, come fa sapere il presidente Paolo Prato, si terrà mercoledì 21 settembre, nell'anniversario della morte di Daniele, che sognava di arbitrare in Serie A ed era avviato a una splendida carriera da direttore di gara. Alle 17 ci sarà la celebrazione della funzione religiosa (con Monsignor Michele Seccia) nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe, alle 18.30 l'intitolazione della sezione Aia, alla presenza del presidente nazionale degli arbitri, Alfredo Trentalange.