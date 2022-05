Sette e mezzo al Gratta e vinci: colpo grosso per una donna in Salento. «Il tabaccaio me lo aveva predetto»

Ha vinto 70mila euro al gratta e vinci. Una donna di Melissano di mezza eta' si e' assicurata l'importante somma acquistando un tagliando della serie Super Sette e Mezzo presso la Tabaccheria di Stefano Chetta in via Leonardo da Vinci 42. Proprio qualche giorno prima, il titolare aveva visto la cliente giu' di morale per via di qualche problema e le aveva augurato di vederla presto sorridere. «Dopo 16 anni di attivita' - dice Chetta - e' la vincita piu' alta realizzata e siamo molto felici di aver distribuito un po' di fortuna. La nostra cliente pensava di aver vinto settemila euro dopo aver grattato il biglietto in tabaccheria. Poi, dopo aver controllato, le abbiamo comunicato che c'era uno zero in piu' e potete immaginare l'emozione. Non finisce di ringraziarci e di ripetermi l'auspicio che le avevo fatto».

La donna ha centrato il sette e mezzo che ha battuto il banco.