Sette giorni in mare senza cibo, poi l'arrivo nel Salento: doppio sbarco nella notte - GUARDA IL VIDEO

La Croce rossa salentina, attivata dalla SOR-Puglia all'una di questa notte, ha soccorso 57 migranti pachistani, di cui 12 minori, sbarcati questa notte nel Salento dopo sette giorni di navigazione senza cibo.All’una di questa notte la Sala operativa regionale è stata interpellata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, sala operativa regionale di Bari, per uno sbarco in atto su più punti delle coste del Salento in località Mancaversa e Lido Pizzo di Gallipoli.Immediata la risposta in emergenza di Croce Rossa italiana con l’attivazione di personale e mezzi afferenti alle sale operative dei comitati di Lecce e Casarano con il coordinamento in loco della sala operativa regionale #CRIPuglia. I medici #USMAF hanno prontamente visitato tutti i migranti che risultano in buono stato di salute.In queste ore si registrano nuovi sbarchi sulle nostre coste. Continuano le operazioni di soccorso. Aggiornamenti nelle prossime ore.