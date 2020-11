Sette colpi di fucile contro tre auto di una famiglia. Mistero a Sannicola

Tutte e tre le auto della sua famiglia crivellate di colpi, ed un motivo, così come gli autori de gesto, sono ancora del tutto sconosciuti. Vittime di un’atto intimidatorio un ex funzionario di banca, ora in pensione, e i componenti della sua famiglia, proprietari delle tre autovetture, due Dacia Duster e una Toyota Yaris, contro le quali ignoti, intorno alle 21 di giovedì sera a Sannicola, ignoti hanno esploso 7 colpi di arma da fuoco. 7 fori ben visibili, così come i bossoli poi ritrovati dagli agenti del Commissariato di Gallipoli e dagli agenti della Polizia Scientifica, durante il sopralluogo che hanno eseguito solo venerdì mattina, dopo essere stati contattati dal proprietario di un’abitazione in contrada Juri, alla periferia di Chiesanuova, frazione di Sannicola.

Il pensionato aveva udito i colpi giovedì sera mentre era in casa, ma nell’immediato, dopo essersi diretto in giardino, non aveva notato nulla di strano. Solo la mattina successiva di essere accorto dei fori presenti sulle carrozzerie delle tre autovetture ed ha avvisato i poliziotti ai quali però, ascoltato insieme ad altri componenti del nucleo familiare, non ha saputo fornire alcuna spiegazione su quanto accaduto, così come ha riferito di non aver mai subito pressioni, intimidazioni o minacce di alcun tipo. La risposta a quanto accaduto potrebbe arrivare dalle analisi di laboratorio sulle tracce ritrovate sul posto dagli agenti e dalle indagini avviate venerdì, che non potranno purtroppo contare sull’utilizzo di immagini dal momento che il luogo è sprovvisto di telecamere.

