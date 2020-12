Sesso e favori, richiesta di condanna per Siciliano e Narracci

Sesso, favori e inchieste pilotate: chiesti 6 anni e 7 mesi per medico Carlo Siciliano, 65 anni, di Lecce. E 4 anni e 7 mesi per l'ex direttore generale della Asl Lecce, Ottavio Narracci, 61 anni, di Fasano. La requisitoria del pubblico ministero della Procura di Potenza, Anna Gloria Piccininni, nel processo in abbreviato ha riguardato anche il dottore Siciliano poiché questa mattina i giudici della sezione B del Tribunale (presidente Federico Sergi) lo hanno ammesso al rito alternativo. A sorpresa nella scorsa udienza avevano revocato la prima ordinanza di ammissione. Si torna in aula domani con le arringhe dei difensori di Ottavio Narracci, gli avvocati Giangregorio De Pascalis e Cesare Placanica. Il 7 gennaio sarà la volta degli avvocati Amilcare Tana e Nicola Buccico per Siciliano. L'accusa sostiene che il pubblico ministero Emilio Arnesano abbia chiesto l'assoluzione nel processo che lo ha visto imputato di peculato d'uso dell'auto blu e che ne avrebbe avuto come tornaconto uno sconto di 17mila sull'acquisto della barca di Siciliano usata poi come alcova, nonché due battute gratuite di caccia al daino maschio in una riserva della Basilicata.

