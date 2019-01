Sesso e favori in Tribunale, torna in libertà l'avvocatessa Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in libertà l'avvocatessa Benedetta Martina, 32enne di Copertino, arrestata un mese e mezzo fa nell'ambito di un'indagine della Procura di Potenza su un presunto sistema di scambio di favori (tra cui anche prestazioni sessuali) che vedeva coinvolti anche il pm leccese Emilio Arnesano e alcuni dirigenti della Asl di Lecce. Il giudice per le indagini preliminari Amerigo Palma ha accolto l'istanza avanzata dal legale della donna, l'avvocato Stefano Prontera, e ha revocato così gli arresti domiciliari. Il gip ha motivato la sua decisione spiegando che non sussistono più le esigenze cautelari che avevano fatto finire la professionista salentina agli arresti.L'inchiesta ha rappresentato un vero e proprio terremoto giudiziario a Lecce. Oltre al pm Arnesano e all'avvocatessa Martina, le misure cautelari hanno riguardato i dirigenti Asl Carlo Siciliano, Giorgio Trianni, Giuseppe Rollo e lo stesso direttore generale dell'azienda sanitaria Ottavio Narracci.