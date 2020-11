«Serve un aiuto per aprire San Cesario». Ma gli Oss di Copertino non rispondono

Appelli a vuoto per il trasferimento volontario nei reparti Covid, non restano che gli ordini di servizio. Gli operatori sanitari dell'ospedale di Copertino respingono l'avviso di mobilità volontaria dell'Asl Lecce e, dunque, il nodo del trasferimento nel presidio di San Cesario resta così ancora irrisolto. Con il polo post-acuzie dove, a fronte dei posti letto pronti, il personale è ancora carente.

La decisione passa ora inevitabilmente ai vertici Asl, a cui spetterà fare sintesi e quindi accettare la scelta degli Oss o eventualmente attivare la procedura di mobilità d'urgenza. In ballo, tuttavia, restano le misure straordinarie che l'azienda sanitaria leccese intende mettere in campo per contrastare la diffusione del coronavirus, secondo un eventuale scenario più catastrofico ipotizzato dalla Regione Puglia per il 30 novembre quando potrebbero essere necessari 380 posti letto in provincia di Lecce secondo un cronoprogramma più volte cambiato negli ultimi tempi.

«Comprendiamo la richiesta inoltrata dai vertici Asl agli operatori sanitari dell'ospedale, in vista dell'aumento dei posti letto che necessitano di conseguenza di un aumento del personale a servizio commenta il direttore sanitario del presidio ospedaliero, Franco Malerba ma in questa fase ridurre la presenza degli Oss nel nosocomio di Copertino rischierebbe di mettere in crisi i servizi ospedalieri, come il triage, funzionali e importanti per l'operatività di tutta la struttura. L'avviso comunque è stato diffuso a tutti precisa Malerba - vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi».

Quel che appare certo al momento, secondo quanto riferiscono i i sindacati Fials e Cobas, è che la richiesta redatta nei giorni scorsi dal direttore generale Asl, Rodolfo Rollo e, dal direttore sanitario Roberto Carlà, per far fronte con urgenza - nelle more di nuovi reclutamenti - alla necessità di attivare nuovi posti letto nel plesso ospedaliero di San Cesario, sarebbe andata deserta da parte dei circa 30 Oss in servizio nel nosocomio di Copertino. In calce alla richiesta dell'Asl c'era la scadenza di ieri, ma sembra che non sia arrivata alcuna risposta.

Una posizione, questa degli Oss di Copertino, che era nell'aria da giorni, rispetto ad un provvedimento indirizzato agli operatori dell'ospedale. Una richiesta che, va ricordato, è stata fortemente criticata dal sindacalista della Fials, Vincenzo Gentile, che tutela gli interessi sindacali del 70% del personale ospedaliero del San Giuseppe. «Sbaglia l'Asl a prendere in considerazione solo gli operatori di Copertino che tanto hanno dato nella prima fase aveva ribadito Gentile al contrario in un'ottica di ampliamento degli organici sarebbe più opportuno accelerare sulle assunzioni di nuovi operatori sanitari».

