I serpenti fanno la muta nel centro storico di Lecce: ritrovate le pelli. Il video

Due pelli di serpente ritrovate per terra, in pieno centro storico di Lecce, a due passi dal Convitto Palmieri e da via Paladini. I residenti hanno fatto la scoperta nelle ultime ore: la muta è stata fatta sul posto, così come ha raccontato un veterinario chiamato sul posto. Sono stati allertati i vigili della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione - da confermare - l'ipotesi più probabile è quella per cui i serpenti avrebbero "intercettato" un'auto nelle campagne, lì si sarebbero "aggrappati" al motore (caldo, quindi invitante per il rettile), per poi "scendere" in centro storico e fare la muta.

I gatti per combattere i serpenti

I residenti ribadiscono l'importanza dei gatti nei centri delle città: sono un modo per combattere rettili, topi e blatte, sempre più frequenti in alcune vie.