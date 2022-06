Erbacce incolte a Settelacquare e proliferano i serpenti: Sos dei residenti

Hanno trovato il loro habitat ideale nella "foresta" di erbacce che crescono rigogliose nella zona del parcheggio retrostante la chiesa di Santa Lucia a Lecce, nel quartiere di Settelacquare. Così, i serpenti, non hanno più nemmeno paura di farsi vedere dai residenti: si vedono spesso attraversare la strada e qualcuno si intrufola persino nelle scale dei condomini.

La rabbia dei residenti

I residenti, esasperati, hanno scritto al Comune e alla Polizia Municipale per chiedere un intervento urgente: lo sfalcio delle erbacce, la pulizia della zona, la bonifica per scacciare i serpenti una volta per tutte. Ma non hanno ricevuto risposta. Intanto, i disagi aumentano e la paura si trasforma in rabbia.