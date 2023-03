La serie Netflix “La vita che volevi” a Lecce: ecco le location del set

Arrivano a Lecce le riprese cinematografiche de "La vita che volevi", la nuova serie Tv Netflix diretta dal regista Ivan Cotroneo e prodotta da prodotta da Banijay Studios Italy Srl.

I riflettori si accenderanno sui luoghi simbolo del centro storico fino ad arrivare a San Cataldo.

Il set e le location

Le principali location individuate sono: via Libertini, fronte ex Caserma Cimarrusti, piazza Duomo, la Chiesa di San Francesco della Scarpa, la Chiesa di Santa Chiara, il Chiostro dell’ex Convento dei Teatini, la Camera di Commercio di Lecce, l’Agenzia del Demanio di Lecce, la stazione di Lecce, il Faro di San Cataldo, piazza Duomo, piazza Sant’Oronzo, Piazzetta Palmieri, via Vittorio Emanuele e varie strade del centro storico.

Co-sceneggiatore di Mine Vaganti e regista di Un Bacio e La Compagnia del Cigno, Cotroneo torna sul set in Puglia con una nuova serie tv. Le riprese andranno avanti fino al 4 aprile.