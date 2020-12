Salernitana - Lecce: giallorossi senza Corini all'esame contro la prima della classe. Fischio d'inizio alle 21

La classifica della Serie B parla chiaro: in vetta c'è la Salernitana con 23 punti mentre il Lecce ha già messo in cassaforte 20 punti. Ma l'esame di laurea contro la prima della classe capita proprio in un momento sbagliato per i giallorossi che questa sera allo stadio Arechi dovranno affrontare la capolista privi del tecnico Corini e con alcune assenze di rilievo. L'allenatore bresciano è risultato positivo al Covid 19 ed è rimasto in città, come da protocollo. In panchina, al suo posto, andrà il vice Lanna che l'ha già sostituito contro il Pescara quando finì 3-1. Come se non bastasse, il gigante albanese Kastriot Dermaku è stato costretto a dare forfait al termine della rifinitura per un problema fisico. È partito regolarmente invece Fabio Lucioni.

Per la formazione granata, il tecnico Castori starebbe valutando la possibilità di cambiare modulo e passare al 4-4-2 classico, con l'innesto di forze fresche rispetto alle ultime uscite. Tra le novità potrebbe esserci il ritorno in campo dal primo minuto di uno dei grandi ex, il laterale sinistro uruguaiano Walter Lopez. Di sicuro comunque mancherà a centrocampo il capitano, Di Tacchio, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tornano a disposizione Veseli e Karo, assenti da tempo.



Nel Lecce i dubbi maggiori riguardano la linea difensiva: Adjapong, Meccariello, Zuta (o Rossettini) e Calderoni dovrebbero comporre il quartetto di partenza. In attacco sembra essere arrivato il turno di Pippo Falco: il trequartista di Pulsano quasi certamente affiancherà Massimo Coda. Il grande ex del match a Salerno ha lasciato un pezzo di cuore dopo aver collezionato 33 reti in 85 partite. Oggi tra l'altro proverà ancora una volta ad infrangere un tabù: fin qui infatti non è mai riuscito a far gol alla sua vecchia Salernitana. Bisognerà comunque aspettare l'annuncio dello speaker per conoscere la formazione titolare.

Fischio d'inizio alle 21. Arbitro del match il signor Daniele Chiffi di Padova.

