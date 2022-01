Lecce - Vicenza, giovedì il recupero ma a posto limitati

Pochi posti disponibili e ingresso solo con il super green pass per il recupero della gara Lecce - Vicenza in programma giovedì 13 gennaio alle 20.30 presso lo stadio comunale di Lecce. L'Us Lecce comunica infatti che: come stabilito dalla vigente normativa, la capienza dello stadio sarà pari al 50% della massima autorizzata.

APPROFONDIMENTI SERIE B Faragò: "Felice di essere qui. Forza Lecce"....

I settori aperti. Stop ai biglietti per la Nord

Saranno quindi aperti al pubblico tutti i settori dello stadio (50% capienza per settore) a eccezione dei Distinti Nord-Est Porta 10.

Tenuto conto della riduzione della capienza stabilita dalle recenti disposizioni di legge, non sono più disponibili biglietti per il settore Curva Nord.

La società ricorda, inoltre, che tutti i biglietti precedentemente acquistati per la gara Lecce - Vicenza del 20 dicembre scorso sono regolarmente validi per la gara di giovedì 13 gennaio.

L'accesso allo stadio è consentito a chi è in possesso di Green pass rafforzato (a partire dai 12 anni di età) con l'obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2.