Lecce a caccia del tris: al Via del Mare è già in vantaggio, 2 a 0

Fischio d'inizio alle 14. E dopo quattro minuti il Lecce è già in vantaggio sulla Reggiana: gol di Coda su assist di Mancosu, sfiorando - all'ottavo minuto di gioco - il raddoppio col sinistro di Mancosu, sempre lui. Palla fuori di un soffio. E al 20°, Coda centra la doppietta, sempre su un'azione di capitan Mancosu: il Lecce è avanti di due gol.

Il primo tempo prosegue a ritmo sostenuto, con la Reggiana schiacciata nella sua metà campo da un Lecce che continua a spingere e che - va ricordato - dei 13 gol segnati fino a ora nel campionato di serie B, 10 li aveva messi a segno nel corso del secondo tempo.

Significativo il cross di Mancosu che Venturi intuisce e blocca, con una squadra giallorossa grintosa che intuisce le azioni dell'avversaria e le ribalta a suo favore. Primo giallo per Luca Paganini (Lecce), nettamente in ritardo su Fausto Rossi.

Il Lecce di Eugenio Corini ha la possibilità di centrare la terza vittoria di fila in campionato dopo i successi ottenuti contro il Pescara (3-1 al Via del Mare) e la Virtus Entella (1-5 a Chiavari). Si tratta indubbiamente di un passaggio importante per la classifica, che comincia ad essere interessante, ma ancor di più per il morale della squadra che, a piccole dosi, sta assorbendo tutte le indicazioni che provengono dall'area tecnica. Il cambio di modulo in corsa è avvenuto in modo naturale, dal 4-3-3 di partenza infatti il Lecce è passato al 4-3-1-2 allo scopo di sfruttare al massimo tutto il potenziale offensivo messo a disposizione del tecnico Corini a conclusione di una campagna trasferimenti con i fiocchi.

Arbitro del macth il singnor Maggioni di Lecco che torna al Via del Mare dopo la sfida con la Paganese del 29 aprile 2018 che sancì la promozione del Lecce in serie B.

