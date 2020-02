Al pronto soccorso per la schiuma di carnevale: scattano i sequestri

LECCE - Uno scherzo di carnevale costato caro a un passante, che dopo essere stato colpito da uno spruzzo di bomboletta di carnevale è finito in ospedale. Dalla segnalazione ai vigili urbani è scattata la caccia alle bombolette e il sequestro di quelle senza marchio CE, avvenuto nei pressi della villa comunale di Lecce.



Bombolette spray di schiuma colorata e stelle filanti prive di marchio CE sono infatti state sequestrate dalla polizia municipale in via XXV Luglio. Gli agenti, in servizio per il contrasto del commercio abusivo su via Trinchese, sono intervenuti a seguito di una telefonata al Comando.



Dalla segnalazione dei rivenditori è scaturito un controllo a carico di due operatori commerciali, titolari di regolare posteggio autorizzato nei pressi della Villa Comunale, per la vendita di prodotti carnascialeschi. Nel primo caso l’esito è stato regolare, nel secondo, invece, gli agenti hanno trovato 68 pezzi di bombolette spray di schiuma e stelle filanti prive della etichettatura obbligatoria.

La merce è stata sequetrata e al commerciante è scatta la sanzione di 3mila euro.

«Il divertimento dei nostri bambini deve passare anche dall'attenzione verso l'utilizzo di prodotti che siano sicuri e non presentino rischi di alcun tipo - dichiara l'assessore Sergio Signore - la Polizia Locale di Lecce è al fianco dei cittadini, in particolare dei più piccoli, per proteggerli da eventuali rischi derivanti dalla vendita di giochi non regolari».

I controlli, ha garantito il comandate dei vigili urbani Donato Zacheo, proseguiranno durante tutto il periodo di carnevale. Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA