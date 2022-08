Controlli in spiaggia, sequestrati ombrelloni e lettini abusivi a Ugento

Controlli della Guardia Costiera di Gallipoli su tutto il litorale contro l'abusivismo.

Sequestrati lettini e ombrelloni

Questi i risultati dell'attività degli ultimi giorni: a Porto Cesareo è stato effettuato un sequestro di circa 6000 metri quadri di area demaniale. In località Torre S. Giovanni d’Ugento, a seguito di controlli in spiaggia, è stato eseguito il sequestro penale di ombrelloni e lettini da mare, lasciati incustoditi ad opera di ignoti sul pubblico demanio marittimo ed è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro per violazione delle norme inerenti la fascia di mare riservata alla balneazione.

Sono proseguiti i controlli alle strutture balneari tra Gallipoli e Porto Cesareo finalizzati alla

verifica del pedissequo rispetto dell’Ordinanza balneare della Regione Puglia e dell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Gallipoli, con particolare attenzione posta alla verifica del corretto rispetto della fascia dei cinque metri lungo la battigia riservata al libero transito, della corretta tenuta delle dotazioni di primo soccorso, e delle prescrizioni in capo all’assistente bagnanti.



Sono state rilevate e contestate dalle motovedette della Guardia Costiera 2 sanzioni

amministrative, per un totale pari ad 919 euro per aver navigato a motore nella fascia di mare

riservata alla balneazione.

Sanzioni anche in area protetta



Nell’area marina protetta di Porto Cesareo sono state elevate 4 sanzioni amministrative per un totale pari ad € 4.543,83, in particolare per aver navigato, talvolta anche senza alcun titolo

abilitativo, all’interno del sito protetto, non rispettando i divieti imposti dalla normativa di

settore, ed in violazione delle norme inerenti il rispetto della fascia oraria consentita per la

navigazione.

Infine, uomini e mezzi della Guardia Costiera dislocati presso l’Ufficio Locale Marittimo di

Santa Maria di Leuca, sono stati impegnati, in sinergia con la Guardia di Finanza, in attività di

polizia marittima durante le operazioni di rintraccio migranti, giunti sulle nostre coste con due

distinte unità durante quest’ultimo weekend.