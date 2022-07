Sul peschereccio 404 chili di novellame: sequestro e maximulta

Più di 400 chili di gamberi rosa che però non avevano raggiunto le dimensioni minime per poter essere venduti: un'infrazione che è costata cara al titolare del peschereccio che è finito nella rete dei controlli della Capitaneria di porto a Otranto.

I controlli a bordo

In particolare i militari, saliti a bordo del peschereccio ieri pomeriggio, per i controlli di routine, hanno trovato 404 chilogrammi di gamberi. Tutti esemplari che non avevano raggiunto lo stadio adulto e, pertanto, non potevano essere né pescati né commercializzati. Il prodotto è stato sequestrato e poi devoluto in beneficienza mentre il responsabile della pesca illegale è stato multato con una sanzione-record da 25mila euro.

APPROFONDIMENTI LECCE Meduse luminose, è allarme sulla costa ionica del Salento GLI AVVISTAMENTI Nelle acque pugliesi meduse, polpi-seppia e barracuda



L’attività, svolta sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, ha permesso di porre un importante freno alla pesca del novellame, attività che danneggia i mari e ne riduce la capacità di rigenerare le risorse ittiche.