Sequestra la moglie e la minaccia di morte con un coltello: arrestato

L'avrebbe attirata in auto con la scusa di voler parlare dei figli, ma poi giunti in un luogo appartato, l'avrebbe minacciata di morte puntandole alla gola un coltello. I carabinieri di Salve e Presicce-Acquarica hanno arrestato per sequestro di persona e minaccia aggravata un marito violento, che già era stato allontanato dalla casa familiare: si tratta di S.S., 36 anni, che risponde ora dei reati di sequestro di persona, minaccia aggravata da uso di arma e rapina.



L'uomo e la donna si erano appartati in auto nella zona industriale di Presicce-Acquarica. A un certo punto hanno iniziato a litigare e il battibecco è ben presto diventato violento. L'uomo avrebbe quindi trattenuto la moglie in auto contro la sua volontà, anche minacciandola di morte a mezzo di un coltello, fino all’arrivo di un cittadino di passaggio che ha udito le urla della donna e l'ha soccorsa.



L'uomo ha accompagnato la vittima presso la stazione dei carabinieri di Salve, dove la donna, in stato di agitazione, è stata visitata da personale 118. Intanto la pattuglia di Presicce-Acquarica si era messa a caccia dell'uomo e lo ha rintracciato poco distante dal luogo del litigio. Il 36enne, perquisito, era ancora in possesso del telefono cellulare della moglie, che è stato restituito alla legittima proprietaria. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Ultimo aggiornamento: 12:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA