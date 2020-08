Sfonda la porta di una casa nel centro storico e tenta di occuparla: preso. La proprietaria mancava dal giorno prima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha approfittato dell'assenza della proprietaria di casa per sfondare la porta a vetri e tentare di occupare l'abitazione. Per questo è stato arrestato un senza fissa dimora si nazionalità rumena, M.L.M, 21 anni, sorpreso dagli agenti di Polizia, ferito, nel centro storico di Lecce. I poliziotti delle Volanti lo hanno trovato in una traversa di via Palmieri, con la mano ferita e sanguinante. Nonostante l'offerta di aiuto, l'uomo ha cercato di eludere ogni controllo, ma il 21enne è stato fermato, identificato e medicato dal personale del 118 nel frattempo giunto sul posto. Alcuni testimoni hanno poi riferito di aver visto uscire il 21enne da una abitazione al piano terra e in effetti gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso dell’appartamento aperta e danneggiata in più punti e, sulla porta e sui vetri dell’anta laterale, copiose tracce di sangue.La padrona di casa mancava dal giorno prima e, contattata, ha verificato come non sia stato rubato nulla: l'uomo ha cercato di occupare la casa approfittando della sua assenza. E' stato arrestato e accompagnato a Borgo San Nicola.