Senzatetto morto a Lecce, sulla panchina dov'è stato trovato lasciati fiori e manifesti

Fiori e manifesti sono comparsi sulla panchina dove è stato trovato morto un senzatetto di 37 anni ieri mattina a Lecce. La tragica scoperta, nelle vicinanze del Foro Boario, è stata fatta dai passanti, abituali frequentatori del quartiere: l'uomo, di origine marocchine, era sotto la pensilina del bus sotto la quale aveva trovato riparo per la notte.

Nei manifesti si legge un'accusa a Chiesa e Comune che non avrebbero fatto abbastanza per evitare questa morte.

L'intervento del sindaco

Intanto, il sindaco Carlo Salvemini con un lungo post sui social ha commentato la notizia chiarendo che "la sua morte non è stata dovuta al freddo ma ad una crisi conseguente la grave patologia epatica di cui soffriva, generata dall’abuso di bevande alcoliche". Ed ha sottolineato come i servizi messi a disposizione dal Comune siano numerosi per chi è in difficoltà.