Senza patente e auto sequestrata con arnesi da scasso Nei guai 69enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A beccarlo è stato lo street controlL, dispositivo in grado di leggere la targa di un veicolo, interrogare in tempo reale un database e rilevare le eventuali violazioni al codice della strada. A denunciarlo, invece, ci hanno pensato gli agenti della Polizia Stradale di Lecce. Nei guai è finito un 69enne leccese, scoperto mentre era alla guida della vettura che gli era stata sequestrata e poi affidata in custodia.L'uomo, trovato privo della patente di guida in quanto revocata, era alla guida di un veicolo risultato già sottoposto a fermo amministrativo, perché sprovvisto di copertura assicurativa. Il 69enne, a sua volta, era sottoposto alla libertà vigilata per la durata di un anno emessa dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pescara. Insieme al conducente c'era un altro leccese di 45 anni, anch'egli con precedenti. Considerata la posizione dei due controllati, è scattata la perquisizione personale, estesa successivamente anche al veicolo, a seguito della quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, tra le varie cose, strumenti atti allo scasso. Nello specifico, nel portabagagli c'erano tre cacciaviti, un paio di guanti, una tenaglia; una pinza, un tagliavetri, una torcia, un martello, una corda di circa dieci metri, una borsa in pelle.Il 69enne è stato denunciato e multato per diverse violazioni al codice della strada, e cioè: mancanza della prescritta copertura assicurativa, mancanza della carta di circolazione, omessa revisione periodica, guida con patente revocata e infine anche circolazione con veicolo sottoposto a sequestro. Il veicolo è stato sottoposto nuovamente a sequestro amministrativo ed affidato, questa volta, non più al titolare, ma a un custode autorizzato.